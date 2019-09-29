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РИА Новости

В Бейруте сотни митингующих выступают против экономической политики страны

15:10 29.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную в Бейрута
Вид на набережную в Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Вид на набережную в Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Сотни митингующих собрались у здания правительства в центре Бейрута, выступая против политики руководства страны на фоне назревающего экономического кризиса, передает корреспондент РИА Новости.
Призыв к митингу был распространен в социальных сетях в пятницу и субботу. Активисты также призвали граждан выйти на масштабную демонстрацию в следующую среду во время заседания парламента.
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Помимо митинга у здания правительства, еще несколько сотен демонстрантов провели воскресную акцию на Банковской улице в Бейруте. В ходе акций десятки молодых людей подожгли покрышки, тем самым перекрыв один из самых загруженных тоннелей столицы, ведущий к центральной улице Хамра.
Митинги против экономической политики правительства прошли также в городах Хермель и Баальбек.
На прошлой неделе АЗС во всем Ливане прекратили работу на сутки в качестве предупреждения из-за сложившейся ситуации с нехваткой долларов для покупки сырья. Всего в акции приняли участие около 97% топливных заправок. С заявлением выступила и ассоциация мукомольных предприятий, заявив о грядущем дефиците зерна в стране также по причине созданного дефицита доллара на финансовом рынке
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