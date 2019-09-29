В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.

"В целях сокрытия размещения тяжелого вооружения командующий Операцией объединенных сил (ООС) (Владимир) Кравченко отдал указания организовать работу комплексов радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов управления БПЛА ОБСЕ", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что Народна милиция ЛНР зафиксировала работу маневренных групп РЭБ ВСУ состава 201-й отдельной роты. На вооружении данной группы находится мобильный комплекс РЭБ "Буковель-АД" на базе автомобиля повышенной проходимости Mitsubishi L200.

"Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчетах о фактах подавления каналов управления своих БПЛА над подконтрольной вооруженными формированиями Украины территорией, в районе населенного пункта Новозвановка", - добавил Филипоненко.