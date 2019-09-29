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РИА Новости
Культура

В Ираке включение Вавилона в список Всемирного наследия назвали запоздалым

14:57 29.09.2019
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкДревний город Вавилон
Древний город Вавилон
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Древний город Вавилон. Архивное фото
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Министр культуры, туризма и достопримечательностей Ирака Абд аль-Амир аль-Хамдани заявил, что считает запоздалым решение ЮНЕСКО о включении руин Вавилона в список Всемирного наследия.
Ранее в июле ЮНЕСКО включила в список Всемирного наследия расположенные в Ираке руины Вавилона, решение было принято на 43-й сессии комитета Всемирного наследия в Баку.
Скульптура льва, Вавилон
5 июля, 23:13Культура
Руины Вавилона в Ираке включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
"Вавилон – один из старейших городов древнего мира. Он является источником света для всего человечества, от него была запущена история создания, поэтому его включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО было абсолютно заслуженным делом, однако сильно запоздалым из-за ошибочных действий в прошлом, таких как неквалифицированное обслуживание", - говорится в заявлении аль-Хамдани, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Он добавил, что после решения ЮНЕСКО министерство сформировало на местах специализированные археологические группы с целью защиты храмов и восстановления древнего города.
По словам министра, иракские власти выделили в этом году 49 миллионов долларов для этой цели и планируют выделять эту же сумму в ближайшие четыре года.
Руины Вавилона расположены у окраины современного города Эль-Хилла в 90 километрах к югу от Багдада.
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