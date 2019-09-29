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РИА Новости

Патриарх Кирилл поздравил Белорусскую православную церковь с 30-летием

14:56 29.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил духовенство и прихожан Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата Московского патриархата) с 30-летием со дня ее основания, сообщает в воскресенье официальный портал Белорусской православной церкви.
"Ваше высокопреосвященство, возлюбленный о Господе митрополит Павел, архипастыри и пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со знаменательной датой — 30-летием образования Белорусского экзархата Московского патриархата", - приводятся в сообщении слова патриарха Кирилла.
В поздравлении глава Русской церкви отмечает, что за минувшие годы произошли значительные "изменения не только в жизни экзархата, но и страны".
"Милостью Божией, совместными усилиями клира и паствы, при доброжелательном отношении светской власти и поддержке благотворителей на просторах Белой Руси восстанавливаются храмы и монастыри, созидаются новые приходы, ведется просветительская работа и осуществляется социальное служение, успешно решаются вопросы богословского образования и воспитания подрастающего поколения", - сказал патриарх Кирилл.
Он также пожелал патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Павлу, духовенству и прихожанам "щедрых милостей от Господа в дальнейших совместных трудах на ниве церковной".
Белорусская православная церковь (Белорусский экзархат Московского патриархата) - организация в структуре Московского патриархата, которая была создана в 1989 году решением Архиерейского собора Русской церкви.
Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел
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