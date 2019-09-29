Патриарх Кирилл поздравил Белорусскую православную церковь с 30-летием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил духовенство и прихожан Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата Московского патриархата) с 30-летием со дня ее основания, сообщает в воскресенье официальный портал Белорусской православной церкви.

"Ваше высокопреосвященство, возлюбленный о Господе митрополит Павел, архипастыри и пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со знаменательной датой — 30-летием образования Белорусского экзархата Московского патриархата", - приводятся в сообщении слова патриарха Кирилла.

В поздравлении глава Русской церкви отмечает, что за минувшие годы произошли значительные "изменения не только в жизни экзархата, но и страны".

"Милостью Божией, совместными усилиями клира и паствы, при доброжелательном отношении светской власти и поддержке благотворителей на просторах Белой Руси восстанавливаются храмы и монастыри, созидаются новые приходы, ведется просветительская работа и осуществляется социальное служение, успешно решаются вопросы богословского образования и воспитания подрастающего поколения", - сказал патриарх Кирилл.

Он также пожелал патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Павлу, духовенству и прихожанам "щедрых милостей от Господа в дальнейших совместных трудах на ниве церковной".