Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T15:42Z
https://ria.ru/20190929/1559252019.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/106573/25/1065732520_0:135:2877:1753_1036x0_80_0_0_016003a1fd19ce713918f608c5e7b58a.jpg
РИА Новости

Самолет ВМС США провел разведку у Черноморского побережья России

15:02 29.09.2019 (обновлено: 15:42 29.09.2019)
1587
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПатрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведку вдоль Черноморского побережья России, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
В 10:20 по московскому времени самолет засекли в воздушном пространстве Болгарии. Он вылетел из Италии с базы НАТО Сигонелла.
Примерно через полтора часа судно начало разведку. После работы в районе Севастополя самолет полетел в сторону Новороссийска. У российской границы судно провело около двух часов.
Американские военные самолеты часто замечают у берегов российского полуострова. Минобороны призвало США отказаться от подобных действий, однако Пентагон ответил на это отказом.
По словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.
Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
17 апреля 2018, 14:39РИА Новости
Россия против НАТО: чье оружие сильнееСравнение "Борея" с "Огайо", Су-27 с F-16, "Ярса" с Minuteman и другой боевой техники из России и стран НАТО — в инфографике ria.ru
632323159
Обсудить 6
Boeing P-8A PoseidonВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАРоссияБезопасность
Рекомендуем
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов проверяют граждан на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине требуют опубликовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
СМИ: в Гонконге полицейский открыл стрельбу в воздух боевыми патронами
Лента
новостей
Антиамериканский рисунок в Тегеране
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Юрий Мешков
Умер первый президент Крыма Юрий Мешков
Автомобиль полиции
На гражданку Германии напали в московском парке, сообщили СМИ
Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides в Париже
В центре Парижа собралась большая очередь из желающих проститься с Шираком
Черный круг в Селятино
Жители Подмосковья сняли странный объект в небе
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО
Кадр из сериала Счастливы вместе
Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния