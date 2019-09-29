Самолет ВМС США провел разведку у Черноморского побережья России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведку вдоль Черноморского побережья России, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

В 10:20 по московскому времени самолет засекли в воздушном пространстве Болгарии. Он вылетел из Италии с базы НАТО Сигонелла.

11:45 мск.

Приступил к разведывательному полёту, вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/ZQeAYM3BKg — PlaneRadar (@ua4wiy_) September 29, 2019

Примерно через полтора часа судно начало разведку. После работы в районе Севастополя самолет полетел в сторону Новороссийска. У российской границы судно провело около двух часов.

Американские военные самолеты часто замечают у берегов российского полуострова. Минобороны призвало США отказаться от подобных действий, однако Пентагон ответил на это отказом.