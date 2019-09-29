СМИ: в Гонконге полицейский открыл стрельбу в воздух боевыми патронами

Однако в распространившемся в Сети ролике, который был снят за 30 секунд до выстрелов, видно, что протестующие бросали кирпичи в четырех неизвестных в черных масках, у которых были телескопические дубинки. Около 80 протестующих погнались за ними и избили их. В это время подбежал мужчина в белой каске, держа в руке предмет, похожий на пистолет, который был направлен в воздух.