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РИА Новости

СМИ: в Гонконге полицейский открыл стрельбу в воздух боевыми патронами

14:44 29.09.2019 (обновлено: 16:17 29.09.2019)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
ПЕКИН, 29 сен — РИА Новости. Полицейский под прикрытием несколько раз выстрелил в воздух во время столкновения с протестующими в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источник в полиции.
По информации издания, сотрудник полиции произвел серию выстрелов в воздух боевыми патронами в районе Ваньчай около 17:45 по местному времени, причина его действий неизвестна.
Однако в распространившемся в Сети ролике, который был снят за 30 секунд до выстрелов, видно, что протестующие бросали кирпичи в четырех неизвестных в черных масках, у которых были телескопические дубинки. Около 80 протестующих погнались за ними и избили их. В это время подбежал мужчина в белой каске, держа в руке предмет, похожий на пистолет, который был направлен в воздух.
В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, которые вылились в ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами в разных частях города.
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Протестующие бросают кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, они устроили пожары на выходах нескольких станций метро. Полиция, в свою очередь, произвела ряд массовых задержаний, применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки для разгона протестующих.
Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районах Ваньчай и Адмиралтейство, где находится комплекс правительственных зданий.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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