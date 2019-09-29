Полиция Гонконга предупредила о новой операции по разгону протестующих

Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019

Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019

ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости. Полиция Гонконга предупредила демонстрантов, уже несколько месяцев проводящих протестные акции, что в ближайшее время начнет операцию по разгону протестующих в районе Козуэй-бей в округе Ваньчай.

"Радикально настроенные протестующие продолжают собираться в районах Адмиралтейство и Ваньчай, атакуя полицейские кордоны. Некоторые из них неоднократно бросали бутылки с зажигательной смесью в офицеров полиции, создавая серьезную угрозу для всех. В связи с этим сотрудники полиции применяют адекватную силу для разгона радикальных протестующих в районах Адмиралтейство и Ваньчай и в скором времени начнут операцию в районе Козуэй-бей", - говорится в опубликованном заявлении.

Полиция потребовала от протестующих прекратить незаконные действия и немедленно разойтись.

В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, которые вылились в ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами в разных частях города.

Протестующие бросают кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, они устроили пожары на выходах нескольких станций метро. Полиция в свою очередь произвела ряд массовых задержаний, применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки для разгона протестующих.

Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районах Ваньчай и Адмиралтейство, где находится комплекс правительственных зданий.