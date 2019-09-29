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РИА Новости

Полиция Гонконга предупредила о новой операции по разгону протестующих

14:42 29.09.2019
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© REUTERS / Susana VeraСотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
© REUTERS / Susana Vera
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости. Полиция Гонконга предупредила демонстрантов, уже несколько месяцев проводящих протестные акции, что в ближайшее время начнет операцию по разгону протестующих в районе Козуэй-бей в округе Ваньчай.
"Радикально настроенные протестующие продолжают собираться в районах Адмиралтейство и Ваньчай, атакуя полицейские кордоны. Некоторые из них неоднократно бросали бутылки с зажигательной смесью в офицеров полиции, создавая серьезную угрозу для всех. В связи с этим сотрудники полиции применяют адекватную силу для разгона радикальных протестующих в районах Адмиралтейство и Ваньчай и в скором времени начнут операцию в районе Козуэй-бей", - говорится в опубликованном заявлении.
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В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, которые вылились в ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами в разных частях города.
Протестующие бросают кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, они устроили пожары на выходах нескольких станций метро. Полиция в свою очередь произвела ряд массовых задержаний, применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки для разгона протестующих.
Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районах Ваньчай и Адмиралтейство, где находится комплекс правительственных зданий.
Демонстрации в Гонконге начались несколько месяцев назад против нового закона об экстрадиции.
Участники акции протеста в Гонконге.
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