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РИА Новости

В воскресенье из-за футбольного матча возможны ограничения в метро

14:38 29.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие новой станции московского метрополитена "Спартак"
Открытие новой станции московского метрополитена Спартак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупреждают о возможных ограничениях на станциях метро около стадиона "Открытие Арена", где в воскресенье состоится футбольный матч "Спартак" - "Оренбург", сообщила пресс-служба столичной подземки.
Футбол
Вчера, 14:14РСпорт
"Спартак" победил "Оренбург" в матче молодежного первенства России
Встреча в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу начнется в 16.30 мск.
"Зрителям матча РПЛ "Спартак" - "Оренбург" удобнее добираться до стадиона через станции метро "Спартак" и "Тушинская". По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными", - говорится в сообщении в Twitter.
Билеты на обратную поездку рекомендуется приобретать заранее. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.
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