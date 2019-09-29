В воскресенье из-за футбольного матча возможны ограничения в метро

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупреждают о возможных ограничениях на станциях метро около стадиона "Открытие Арена", где в воскресенье состоится футбольный матч "Спартак" - "Оренбург", сообщила пресс-служба столичной подземки.

Встреча в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу начнется в 16.30 мск.

"Зрителям матча РПЛ "Спартак" - "Оренбург" удобнее добираться до стадиона через станции метро "Спартак" и "Тушинская". По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными", - говорится в сообщении в Twitter.