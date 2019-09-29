Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T14:34Z
https://ria.ru/20190929/1559251740.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155916/35/1559163505_0:189:2752:1737_1036x0_80_0_0_6da7a129241d709a1b5f1e521f1614ed.jpg
РИА Новости

Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей

14:34 29.09.2019
717
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен — РИА Новости. Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" о том, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но не всегда могут достигнуть установленных показателей.
"Они решат локальные проблемы, но не всегда дотянутся до тех показателей целевых, которые были установлены", - заявил Кудрин.
Заседание Совета Федерации РФ. 25 сентября 2019
27 сентября, 17:20РИА Новости
Матвиенко рассказала о проблемах подключения бизнеса к нацпроектам
Финансирование нацпроектов в 2020-2022 годах в проекте бюджета, который был одобрен на заседании правительства 19 сентября и ожидает внесения в Госдуму, предусмотрено на уровне более 2 триллионов рублей в 2020 году, 2,3 триллиона рублей в 2021 году и 2,7 триллиона рублей в 2022 году.
1500312
Обсудить 3
Алексей КудринРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%
РИА
Новости
Нашивки сотрудников МЧС России
Новые правила не запрещают курить на балконах, заявили в МЧС
Автомобиль полиции
На гражданку Германии напали в московском парке, сообщили СМИ
Фрегат Адмирал Макаров в порту острова Корфу в Греции
Российский фрегат "Адмирал Макаров" вызвал интерес у сотен греков в Керкире
Лента
новостей
Московский Кремль
Эксперт оценил слова об укреплении позиций России в мире
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации
Вид на Новый Уренгой
В Новом Уренгое полицейские эвакуировали 20 человек из горящего здания
Вид на Ялту
В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион
Коридор в больнице
В Великобритании построят 40 новых больниц за 16 миллиардов долларов
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Папа римский Франциск в Ватикане
Папа Римский: для решения миграционной проблемы нельзя быть равнодушными
Вид на кинотеатр Симферополь на площади Советская в городе Симферополе
В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния