Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен — РИА Новости. Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" о том, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но не всегда могут достигнуть установленных показателей.

"Они решат локальные проблемы, но не всегда дотянутся до тех показателей целевых, которые были установлены", - заявил Кудрин.