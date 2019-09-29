Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен — РИА Новости. Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" о том, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но не всегда могут достигнуть установленных показателей.
"Они решат локальные проблемы, но не всегда дотянутся до тех показателей целевых, которые были установлены", - заявил Кудрин.
Финансирование нацпроектов в 2020-2022 годах в проекте бюджета, который был одобрен на заседании правительства 19 сентября и ожидает внесения в Госдуму, предусмотрено на уровне более 2 триллионов рублей в 2020 году, 2,3 триллиона рублей в 2021 году и 2,7 триллиона рублей в 2022 году.