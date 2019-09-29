Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале " Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале " Россия 1 " министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Они (доходы россиян – ред.) начнут расти по годовому выражению уже во втором полугодии этого года", - сказал Орешкин. Он отметил, что способствовать этому будет "резко снижающаяся инфляция ... плюс, как эффект, реальные зарплаты серьёзно поднимутся".

"Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста – 2% в год", - заметил министр.

По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом. Как отмечено в обзоре МЭР за июль, негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в апреле-июне, как и в первом квартале, внес рост обязательных платежей, в первую очередь процентов, уплаченных по кредитам.

Реальные зарплаты россиян, по предварительной оценке Росстата, в августе выросли на 3% в годовом выражении после роста также на 3% в июле. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,3%. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,2% впервые с сентября 2017 года, когда показатель составил 0,15%. В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%.