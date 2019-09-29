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РИА Новости

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

14:25 29.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Они (доходы россиян – ред.) начнут расти по годовому выражению уже во втором полугодии этого года", - сказал Орешкин. Он отметил, что способствовать этому будет "резко снижающаяся инфляция ... плюс, как эффект, реальные зарплаты серьёзно поднимутся".
"Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста – 2% в год", - заметил министр.
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По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом. Как отмечено в обзоре МЭР за июль, негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в апреле-июне, как и в первом квартале, внес рост обязательных платежей, в первую очередь процентов, уплаченных по кредитам.
Реальные зарплаты россиян, по предварительной оценке Росстата, в августе выросли на 3% в годовом выражении после роста также на 3% в июле. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,3%. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,2% впервые с сентября 2017 года, когда показатель составил 0,15%. В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%.
Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ на 2019 год до 0,1% с 1%. В 2020 году министерство по-прежнему ожидает роста реальных располагаемых доходов на 1,5%, в 2021 году – на 2,2%, в 2022-2023 годах – на 2,3%.
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