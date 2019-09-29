Двое погибли в результате инцидента на американских горках в Мехико

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в столице Мексики в результате инцидента на американских горках, следует из пресс-релиза администрации города.

"Администрация Мехико сообщает, что … на аттракционе Quimera в (парке) Feria de Chapultepec произошел трагический инцидент, в результате которого погибли два человека и ещё двое получили тяжелые ранения. Было решено приостановить работу парка на время проведения расследования", - говорится в пресс-релизе.