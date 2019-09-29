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РИА Новости

Двое погибли в результате инцидента на американских горках в Мехико

14:25 29.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняОтдыхающие в парке аттракционов
Отдыхающие в парке аттракционов
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в столице Мексики в результате инцидента на американских горках, следует из пресс-релиза администрации города.
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"Администрация Мехико сообщает, что … на аттракционе Quimera в (парке) Feria de Chapultepec произошел трагический инцидент, в результате которого погибли два человека и ещё двое получили тяжелые ранения. Было решено приостановить работу парка на время проведения расследования", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщает телеканал Telediario, авария произошла, когда одна из вагонеток сошла с рельсов и врезалась в стену.
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Мехико (город)МексикаПроисшествия
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