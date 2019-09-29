В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Отказ киевских властей возобновить пассажирские перевозки в Крым является большой глупостью, так как крымский регион – это составная часть России и с этим нужно смириться, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.

"Это была и остается большой глупостью со стороны Украины - прекратить транспортное сообщение с Крымом, как составной частью Российской Федерации, которая принесла Украине огромный экономический ущерб, кроме того, они создали проблемы для своих же граждан, массово приезжающих в Крым к родственникам и на отдых. Создавать проблемы своим гражданам – это разве государственная политика?", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, если украинские власти все-таки примут решение возобновить пассажирское сообщение с Крымом, то это стоит только приветствовать.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.