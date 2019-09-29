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РИА Новости

В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион

14:07 29.09.2019 (обновлено: 14:08 29.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Отказ киевских властей возобновить пассажирские перевозки в Крым является большой глупостью, так как крымский регион – это составная часть России и с этим нужно смириться, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.
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Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
"Это была и остается большой глупостью со стороны Украины - прекратить транспортное сообщение с Крымом, как составной частью Российской Федерации, которая принесла Украине огромный экономический ущерб, кроме того, они создали проблемы для своих же граждан, массово приезжающих в Крым к родственникам и на отдых. Создавать проблемы своим гражданам – это разве государственная политика?", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, если украинские власти все-таки примут решение возобновить пассажирское сообщение с Крымом, то это стоит только приветствовать.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владислав КриклийЕфим ФиксКрымРоссияУкраинаВ мире
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