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РИА Новости

В Японии отменили несколько десятков авиарейсов из-за приближения тайфуна

13:53 29.09.2019
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© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi NewspaperПоследствия прохождения тайфуна "Джеби" в Японии
Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi Newspaper
Последствия прохождения тайфуна "Джеби" в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Авиакомпании начали отменять рейсы на понедельник с вылетом или прилетом на юг Японии из-за приближения сильного тайфуна Митог, которому присвоен номер 18.
Согласно данным телеканала NHK, авиакомпании уже объявили об отмене 38 рейсов. Эта цифра будет расти по мере приближения тайфуна к архипелагу.
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Как ожидается, в понедельник и вторник он может затронуть острова префектуры Окинава и западное побережье Японии, а затем выйдет к Корейскому полуострову. Далее существует вероятность, что он изменит направление и, сдвинувшись восточнее, обрушится на основной остров Японии Хонсю.
В настоящее время тайфун находится к юго-западу от Окинавы. Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – 35 метров в секунду, при порывах – до 50.
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