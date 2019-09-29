В Гонконге полиция применила водометы для разгона протестующих

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Полиция Гонконга использовала слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих в районе Адмиралтейство, сообщает газета Global Times.

"Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов после того, как они в воскресенье забросали коктейлями Молотова и камнями (здание. — Прим. ред.) центрального правительственного комплекса", — говорится в сообщении газеты в Twitter.

Ранее в воскресенье сообщалось, что между протестующими и полицией уже произошли столкновения на Хэннесси-роуд.

Протесты в Гонконге

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.

В начале сентября власти приняли решение отозвать документ, который привел к массовым беспорядкам. Сообщалось, что все необходимые процедуры проведут в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. После трехмесячного хаоса власти пошли на уступки лишь по одному из пяти требований демонстрантов.

Протестующие, в свою очередь, остались недовольны и по-прежнему призывают выполнить "все пять требований — ни одним меньше". Они настаивают на прекращении использования термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня.

Кроме того, демонстранты требуют освободить всех арестованных ранее участников протестов, провести независимое расследование действий полиции во время акций 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.