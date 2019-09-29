Папа Римский: для решения миграционной проблемы нельзя быть равнодушными

ВАТИКАН, 29 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск увязал решение острой миграционной проблемы с необходимостью не быть равнодушными к судьбе всех бедных и обездоленных людей в современном мире.

В воскресенье понтифик отслужил мессу на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, который в этом году Римско-католическая церковь отмечает уже в 105-й раз.

"Мы, как христиане, не можем быть равнодушными перед лицом драмы старой и новой бедности, кромешного одиночества, презрения и дискриминации тех, кто не принадлежит к "нашей" группе. Мы не можем оставаться бесчувственными, с обезболенным сердцем перед лицом нищеты множества невинных. Мы не можем не плакать, не можем не реагировать", - заявил он в своей проповеди.

Папа Франциск напомнил, что его специальное послание по случаю сегодняшнего дня носит красноречивое название "Речь идет не только о мигрантах". Он призвал верующих уделять особое внимание всем обездоленным нашего времени, которые, по его словам, вместе с мигрантами являются жертвами "культуры выбраковки".

В папском послании ко Дню мигранта подчеркивается, что присутствие беженцев в современном обществе подталкивает к "восстановлению некоторых основных измерений нашего христианского существования и нашей человечности". По мнению понтифика, сейчас "на карту поставлены не только интересы мигрантов, не только о них идет речь, но обо всех нас, о настоящем и будущем человеческой семьи".

По окончании мессы, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца, папа Франциск сообщил, что вскоре откроет на площади Святого Петра скульптурную группу, посвященную мигрантам. "Эта скульптура из бронзы и глины представляет собой группу мигрантов различных культур и различных исторических периодов", - сказал понтифик. По его словам, она должна напоминать всем о евангельском вызове радушного приема.

Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам. Ранее он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу.