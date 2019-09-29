Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T14:08Z
https://ria.ru/20190929/1559251017.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148306/11/1483061178_0:91:2000:1216_1036x0_80_0_0_8221dd9e40448ea1ed45b21339d3ec8a.jpg
РИА Новости

Папа Римский: для решения миграционной проблемы нельзя быть равнодушными

13:43 29.09.2019 (обновлено: 14:08 29.09.2019)
426
© AP Photo / L'Osservatore Romano/PoolПапа римский Франциск в Ватикане
Папа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
ВАТИКАН, 29 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск увязал решение острой миграционной проблемы с необходимостью не быть равнодушными к судьбе всех бедных и обездоленных людей в современном мире.
В воскресенье понтифик отслужил мессу на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, который в этом году Римско-католическая церковь отмечает уже в 105-й раз.
"Мы, как христиане, не можем быть равнодушными перед лицом драмы старой и новой бедности, кромешного одиночества, презрения и дискриминации тех, кто не принадлежит к "нашей" группе. Мы не можем оставаться бесчувственными, с обезболенным сердцем перед лицом нищеты множества невинных. Мы не можем не плакать, не можем не реагировать", - заявил он в своей проповеди.
Папа Франциск напомнил, что его специальное послание по случаю сегодняшнего дня носит красноречивое название "Речь идет не только о мигрантах". Он призвал верующих уделять особое внимание всем обездоленным нашего времени, которые, по его словам, вместе с мигрантами являются жертвами "культуры выбраковки".
В папском послании ко Дню мигранта подчеркивается, что присутствие беженцев в современном обществе подталкивает к "восстановлению некоторых основных измерений нашего христианского существования и нашей человечности". По мнению понтифика, сейчас "на карту поставлены не только интересы мигрантов, не только о них идет речь, но обо всех нас, о настоящем и будущем человеческой семьи".
По окончании мессы, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца, папа Франциск сообщил, что вскоре откроет на площади Святого Петра скульптурную группу, посвященную мигрантам. "Эта скульптура из бронзы и глины представляет собой группу мигрантов различных культур и различных исторических периодов", - сказал понтифик. По его словам, она должна напоминать всем о евангельском вызове радушного приема.
Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам. Ранее он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу.
Беженцы в Кале во Франции
23 сентября, 23:10РИА Новости
Пять стран ЕС разработали новую схему распределения спасенных мигрантов
В январе 2018 года глава Римско-католической церкви "по пастырским соображениям" принял решение перенести на сентябрь Всемирный день мигранта и беженца, который ранее отмечался католиками в середине января.
330004
Обсудить 4
Папа РимскийМигрантыНовости - Религия и мировоззрениеВатикан
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
СМИ: Джонсон извинился перед королевой из-за приостановки работы парламента
РИА
Новости
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
В Чехии назвали возможные сроки запуска нового блока АЭС "Дукованы"
Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения
В ДНР заявили, что сбили ударный БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Лента
новостей
Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides в Париже
В центре Парижа собралась большая очередь из желающих проститься с Шираком
Вид на Новый Уренгой
В Новом Уренгое полицейские эвакуировали 20 человек из горящего здания
Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
В Японии отменили несколько десятков авиарейсов из-за приближения тайфуна
Работа туристического агентства Cheaptrip
Эксперты выяснили, в какие месяцы туристы покупают путевки чаще всего
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Кирилл поздравил Белорусскую православную церковь с 30-летием
Сотрудники правоохранительных органов проверяют граждан на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
Автомобиль полиции
На гражданку Германии напали в московском парке, сообщили СМИ
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
В Гонконге полиция применила водометы для разгона протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния