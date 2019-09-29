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РИА Новости
Ядерные технологии

В Чехии назвали возможные сроки запуска нового блока АЭС "Дукованы"

13:37 29.09.2019
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© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция "Дукованы" в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 29 сен - РИА Новости. Запуск запланированного к постройке нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии можно осуществить не ранее 2038-2040 годов, заявила в воскресенье журналистам глава госуправления по ядерной безопасности Дана Драбова.
Обе существующие в Чехии АЭС, "Дукованы" и "Темелин" на юго-западе страны, были построены в разное время по советским проектам. Старейшая из двух станций - "Дукованы" - была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом". В начале июля вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек сообщил журналистам, что правительство приняло решение о строительстве на АЭС "Дукованы" нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых. Примерная стоимость строительства блока, по словам министра, составит "более 100 миллиардов крон" (около 4,5 миллиарда долларов).
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"Планируемый новый энергоблок на АЭС "Дукованы" может быть реально готов к запуску в период между 2038 и 2040 годами. Министр Гавличек постоянно говорит, что удастся успеть к 2035 году. Но в таком случае это строительство должно действительно стать приоритетным, причем не только на бумагах и в речах, необходимо делать конкретные шаги по его реализации", - сказала Драбова.
Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы".
Окончательное решение о том, строить ли новый энергоблок, по словам Драбовой, может быть принято около 2025 года. Ранее уполномоченный правительства по этому вопросу Ярослав Мил сообщил, что тендер на строительство мог бы стартовать в 2020 или 2021 году и продолжался бы не более трех лет. "Если это так и произойдет, то хорошо. Но до той поры это все лишь декларации", - сказала Драбова.
В свою очередь, премьер Андрей Бабиш заявил в конце августа, что считает оптимальным решением строительство в Чехии новых ядерных блоков меньшей мощности. На минувшей неделе чешский энергетический концерн ČEZ и американская фирма NuScale договорились о сотрудничестве в развитии малых модульных ядерных реакторов.
"Я бы за этим следила. Но не связываю с этим проектом какие-то большие ожидания. Реальнее выглядит то, что построим еще один стандартный блок, а этим оборудованием его в будущем дополним", - сказала Драбова.
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