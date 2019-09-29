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РИА Новости

Себастьян Курц проголосовал на парламентских выборах в Австрии

13:34 29.09.2019 (обновлено: 14:33 29.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСебастьян Курц
Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Лидер Австрийской народной партии и кандидат в канцлеры республики Себастьян Курц проголосовал на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые проходят в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Курц отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе венского района Майдлинг, где он вырос. Политик пришел на выборы в сопровождении подруги Сюзанны Тир. В этот раз Курц отказался от строго стиля, придя на голосование в светлых джинсах, белой рубашке и сером пиджаке в стиле кэжуал.
Австрия
07:05РИА Новости
В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
Курц выразил уверенность в победе своей партии на выборах, но высказывать планы о возможной коалиции не стал.
Лидеры всех остальных партий, претендующих на место в Национальном совете Австрии, также уже отдали свои голоса, равно как и президент страны Александер Ван дер Беллен.
Согласно прогнозам, с 33-34% голосов избирателей лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии (22%), Австрийская партия свободы (АПС) с 20%, праволиберальная NEOS (8%) и "Зеленые" (13%).
Избирательные участки завершат работу к 17.00 (18.00 мск). По подсчетам МВД Австрии, в республике в этот день избирательным правом смогут воспользоваться 6 369 796 человек.
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