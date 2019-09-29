Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой

"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", — отметил режиссер в комментарии интернет-порталу "Подъем".