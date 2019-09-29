Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином.
Дронов заявил, что не представляет актрису с наркотиками.
"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", — отметил режиссер в комментарии интернет-порталу "Подъем".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками.
После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.