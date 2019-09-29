В центре Парижа собралась большая очередь из желающих проститься с Шираком

Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides в Париже

Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides в Париже

ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости, Людмила Орищенко. Желающие проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся в четверг, собрались у Дома инвалидов в центре Парижа за несколько часов до церемонии, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония началась в 14:00 (15:00 мск).

Пожелание провести народную церемонию прощания в Доме инвалидов высказала семья Ширака. Гроб с телом бывшего президента Франции выставили во дворе Дома инвалидов.

С вечера четверга Елисейский дворец открыл книгу соболезнований, в которой несколько тысяч французов оставили записи в память о Шираке. Книги соболезнований открыты мэрией Парижа и всеми округами города, мэром которого Ширак был в течение 18 лет, а также в других французских городах.

Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.