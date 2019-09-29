Полиция объявила в розыск жителя Москвы, пропавшего без вести в Крыму

Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Жителя Москвы объявили в розыск в Крыму, по предварительной информации, он мог выходить в море на моторной резиновой лодке, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"Разыскивается без вести пропавший Гуральник Илья Сергеевич... 1978 года рождения, житель города Москва, который, по предварительной информации, мог выходить в море на резиновой лодке с мотором в районе села Поповка Сакского района", - говорится в сообщении.