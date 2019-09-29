Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T13:13Z
https://ria.ru/20190929/1559250523.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155334/94/1553349408_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_284ff57ef4a8e7faa2f2db96fcaf2368.jpg
РИА Новости

Полиция объявила в розыск жителя Москвы, пропавшего без вести в Крыму

13:13 29.09.2019
1352
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Жителя Москвы объявили в розыск в Крыму, по предварительной информации, он мог выходить в море на моторной резиновой лодке, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Азовское побережье
21 сентября, 10:53РИА Новости
В Азовском море нашли пропавший катер с людьми
"Разыскивается без вести пропавший Гуральник Илья Сергеевич... 1978 года рождения, житель города Москва, который, по предварительной информации, мог выходить в море на резиновой лодке с мотором в районе села Поповка Сакского района", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина не выходит на связь с 10 сентября. Его местонахождение неизвестно.
0121004
Обсудить 1
МоскваКрымПроисшествия
Рекомендуем
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой
Автомобиль полиции
На гражданку Германии напали в московском парке, сообщили СМИ
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Лента
новостей
Юрий Мешков
Умерший экс-президент Крыма хотел быть похороненным на полуострове
Хирурги проводят операцию
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
Черный круг в Селятино
Жители Подмосковья сняли странный объект в небе
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Вид на Ялту
В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион
Сотрудники правоохранительных органов проверяют граждан на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
Питбуль Зевс умирает от укусов ядовитой змеи
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides в Париже
В центре Парижа собралась большая очередь из желающих проститься с Шираком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42СМИ: британская оппозиция обсуждает возможность импичмента Джонсона
16:38Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
Лента новостейМолния