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РИА Новости

В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход

13:08 29.09.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВид на кинотеатр "Симферополь" на площади Советская в городе Симферополе
Вид на кинотеатр Симферополь на площади Советская в городе Симферополе
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Вид на кинотеатр "Симферополь" на площади Советская в городе Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Автомобиль в результате столкновения влетел в проем одного из подземных переходов в центре Симферополя, один человек погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
ДТП с участием трех автомобилей произошло в ночь на воскресенье.
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"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КIА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.
При этом, по данным пресс-службы, автомобиль Renault одновременно столкнулся с припаркованным автомобилем Opel.
"В результате ДТП пассажирка автомобиля Renault получила травмы, несовместимые с жизнью, а у водителя зафиксированы переломы и повреждения внутренних органов", - говорится в сообщении.
При этом, кроме водителя Renault, медицинская помощь потребовалась водителю КIА. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи, за их жизни борются медики. По факту случившегося начата проверка.
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