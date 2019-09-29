В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход

Вид на кинотеатр "Симферополь" на площади Советская в городе Симферополе. Архивное фото

Вид на кинотеатр "Симферополь" на площади Советская в городе Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Автомобиль в результате столкновения влетел в проем одного из подземных переходов в центре Симферополя, один человек погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

ДТП с участием трех автомобилей произошло в ночь на воскресенье.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КIА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.

При этом, по данным пресс-службы, автомобиль Renault одновременно столкнулся с припаркованным автомобилем Opel.

"В результате ДТП пассажирка автомобиля Renault получила травмы, несовместимые с жизнью, а у водителя зафиксированы переломы и повреждения внутренних органов", - говорится в сообщении.