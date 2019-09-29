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РИА Новости

Российский фрегат "Адмирал Макаров" вызвал интерес у сотен греков в Керкире

13:05 29.09.2019 (обновлено: 13:06 29.09.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникФрегат "Адмирал Макаров" в порту острова Корфу в Греции
Фрегат Адмирал Макаров в порту острова Корфу в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
КЕРКИРА (остров Корфу, Греция), 29 сен - РИА Новости. Визит новейшего российского фрегата "Адмирал Макаров" в Керкиру вызвал огромный интерес у греков - в первый день корабль посетили порядка 200 человек, в воскресенье за первый час - более сотни.
Российские моряки участвуют в мероприятиях "Русской недели на Ионических островах" с 27 сентября по 2 октября. Корабль пришёл под флагом командующего Черноморским флотом - вице-адмирала Игоря Осипова.
Все желающие могут посетить корабль - офицеры проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о корабле, его вооружении.
"Интерес большой. Вчера корабль посетили порядка 200 человек. Сегодня тоже много людей", - рассказали РИА Новости офицеры.
Перед трапом стоит очередь, многие пришли с детьми.
"У нас здесь стоит российский корабль. Завтра обязательно пойду смотреть", - сообщил корреспонденту РИА Новости накануне вечером кассир, продававший билеты на паром.
По его словам, он всегда посещает российские корабли, заходящие в Керкиру. "В прошлом году русские не заходили", - сказал он.
Фрегат "Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года.
Русская неделя на Корфу
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Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
Мероприятия "Русской недели" проводятся ежегодно в память о великом русском флотоводце Федоре Ушакове, эскадра которого в 1799 году выбила с греческого острова Керкира (Корфу) войска Наполеона и освободила другие Ионические острова.
В 1800-1807 году в качестве российского протектората на островах Керкира, Паксос, Лефкада, Кефалония, Итака, Закинф и Китира была создана Республика Семи островов - первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование.
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Адмирал Макаров (фрегат)Ионические островаГрецияРоссия
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