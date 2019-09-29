Российский фрегат "Адмирал Макаров" вызвал интерес у сотен греков в Керкире

КЕРКИРА (остров Корфу, Греция), 29 сен - РИА Новости. Визит новейшего российского фрегата "Адмирал Макаров" в Керкиру вызвал огромный интерес у греков - в первый день корабль посетили порядка 200 человек, в воскресенье за первый час - более сотни.

Российские моряки участвуют в мероприятиях "Русской недели на Ионических островах" с 27 сентября по 2 октября. Корабль пришёл под флагом командующего Черноморским флотом - вице-адмирала Игоря Осипова.

Все желающие могут посетить корабль - офицеры проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о корабле, его вооружении.

"Интерес большой. Вчера корабль посетили порядка 200 человек. Сегодня тоже много людей", - рассказали РИА Новости офицеры.

Перед трапом стоит очередь, многие пришли с детьми.

"У нас здесь стоит российский корабль. Завтра обязательно пойду смотреть", - сообщил корреспонденту РИА Новости накануне вечером кассир, продававший билеты на паром.

По его словам, он всегда посещает российские корабли, заходящие в Керкиру. "В прошлом году русские не заходили", - сказал он.

Фрегат "Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Мероприятия "Русской недели" проводятся ежегодно в память о великом русском флотоводце Федоре Ушакове, эскадра которого в 1799 году выбила с греческого острова Керкира (Корфу) войска Наполеона и освободила другие Ионические острова.