Умерший экс-президент Крыма хотел быть похороненным на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Экс-президент Крыма Юрий Мешков, скончавшийся днем в воскресенье в больнице после инсульта, хотел быть похороненным на полуострове, сообщила РИА Новости его дочь Марианна Мешкова.

"Хотел, чтобы его похоронили в Крыму, рядом с мамой", - сказала Марианна Мешкова.

Она добавила, что пока не знает, как организовать похороны в Крыму.

Экс-президент Крыма Юрий Мешков, перенесший ранее инсульт во время отдыха в Турции, скончался в больнице в Подмосковье на 74 году жизни.