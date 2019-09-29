Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни, сообщила РИА Новости дочь политика Марианна.

"Он умер буквально полчаса назад, в больнице", — заявила собеседница агентства.

В начале сентября Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции. Позднее его доставили на родину, последние две недели он провел в больнице в подмосковном Красногорске.