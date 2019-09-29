В новом промо-ролике продолжения "Во все тяжкие" появился Старый Джо

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В новом промо-ролике ленты "Путь: Во все тяжкие. Фильм" появился Старый Джо, которого сыграл Ларри Ханкин, сообщает IndianExpress.
Стриминговый сервис Netflix выложил новый рекламный ролик продолжения сериала "Во все тяжкие" на своем официальном YouTube-канале.
На видео показана свалка автомобилей, принадлежащая Старому Джо. Он смотрит новости, из которых узнает, что Пинкмана (Аарон Пол) разыскивает полиция, и тут по телефону ему звонит, скорее всего, сам Джесси и рассказывает, что хочет уничтожить машину, чтобы избавиться от преследования полицейских.
Действие фильма разворачивается сразу после финала сериала, когда Джесси Пинкман сбегает от неонацистов, для которых готовил наркотики.
Сценаристом и режиссером картины стал создатель сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган. Премьера проекта на Netflix запланирована на 11 октября 2019 года.
23 сентября, 20:01КультураВ новом тизере сиквела "Во все тяжкие" появился Джесси Пинкман