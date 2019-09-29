В новом промо-ролике продолжения "Во все тяжкие" появился Старый Джо

Кадр из фильма "Путь: Во все тяжкие. Фильм"

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В новом промо-ролике ленты "Путь: Во все тяжкие. Фильм" появился Старый Джо, которого сыграл Ларри Ханкин, . В новом промо-ролике ленты "Путь: Во все тяжкие. Фильм" появился Старый Джо, которого сыграл Ларри Ханкин, сообщает IndianExpress.

Стриминговый сервис Netflix выложил новый рекламный ролик продолжения сериала "Во все тяжкие" на своем официальном YouTube-канале.

На видео показана свалка автомобилей, принадлежащая Старому Джо. Он смотрит новости, из которых узнает, что Пинкмана (Аарон Пол) разыскивает полиция, и тут по телефону ему звонит, скорее всего, сам Джесси и рассказывает, что хочет уничтожить машину, чтобы избавиться от преследования полицейских.

Действие фильма разворачивается сразу после финала сериала, когда Джесси Пинкман сбегает от неонацистов, для которых готовил наркотики.