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РИА Новости

США должны компенсировать ущерб от санкций против Ирана, заявили в Тегеране

12:38 29.09.2019 (обновлено: 13:45 29.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 29 сен — РИА Новости. США должны вернуться в ядерную сделку и выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, чтобы Иран вернулся к реализации ядерной сделки, заявил секретарь Совета по целесообразности страны (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что Штаты оценивают потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов.
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"Нам необходимы условия, выходящие за Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Если американцы хотят, чтобы мы вернулись к СВПД, то они сами должны это сделать и выплатить по меньшей мере 50 миллиардов долларов за ущерб от санкций", — цитирует Резаи агентство ISNA.
Он также прокомментировал санкции Соединенных Штатов против Ирана и ситуацию в связи с ударами по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Резаи заявил, что Вашингтон своими санкциями стремится обрубить торговые связи страны и добиться ее блокады. Кроме того, по его словам, Тегеран обвиняют в атаках, поскольку не хотят позориться и признавать, что удары по объектам в Саудовской Аравии нанесли хуситы.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе — Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38РИА Новости
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
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