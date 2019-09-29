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РИА Новости

В Словакии приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя

12:34 29.09.2019 (обновлено: 14:36 29.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель МиГ-29. Архивное фото
ПРАГА, 29 сен — РИА Новости. Минобороны Словакии временно прекратило тренировочные полеты истребителей МиГ-29, сообщил в воскресенье глава ведомства Петер Гайдош.
В субботу вечером МиГ-29 потерпел крушение в районе города Злате-Моравце в центральной части страны, пилот успел катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии мог стать недостаток топлива.
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"Не будем спекулировать о причинах (крушения самолета. — Прим. ред.), подождем выводов комиссии. Происшествие расследует руководство краевой полиции города Нитра под контролем прокурора. Все тренировочные полеты МиГов временно остановлены. Верю, что хотя бы на время затихнут голоса тех, кто ставит под сомнение необходимость покупки новых истребителей F-16. Безопасность наших военнослужащих для меня стоит на первом месте", — заявил Гайдош, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Глава Минобороны особо отметил мужество пилота упавшего самолета, который до последнего момента уводил его подальше от населенных пунктов и лишь затем катапультировался.
МиГ-29 (по кодификации НАТО — Fulcrum, "Точка опоры") — советский и российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях.
На вооружении ВВС Словакии состоят 11 истребителей данного типа.
Ранее правительство страны достигло договоренности о закупке у США 14 самолетов F-16, первые из которых должны поступить на вооружение в 2022 году.
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МиГ-29СловакияВ мире
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