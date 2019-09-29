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РИА Новости

"Вымпелком" обещал обеспечить покрытие LTE на всех линиях метро Москвы

12:28 29.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеклама оператора сотовой связи компании "Билайн"
Реклама оператора сотовой связи компании Билайн
© РИА Новости / Илья Питалев
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Реклама оператора сотовой связи компании "Билайн". Архивное фото
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в 2021 году завершит покрытие сетями LTE всех линий московского метрополитена, заявил журналистам гендиректор компании Василь Лацанич.
"Билайн" - это единственный оператор, у которого этот кабель исторически там (в метро - ред.) есть, мы обязаны его апгрейдить. Замена на более современный кабель, который будет обеспечивать LTE, фактически начинается в проекте в этом году. Физически - в следующем году. Будет закончена в течение 2020-2021 годов по приоритезации", - сказал Лацанич.
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Он отметил, что существуют организационные сложности при проведении работ в метро, что влияет на длительность работ. "Мы готовы завтра (обеспечить покрытие LTE - ред.). Поперек стоит не техника и даже не деньги. Поперек стоит допуск. В метро можно работать полтора-два часа ночью и то в ограниченном количестве - туннели по очереди. Запустить в работу, чтобы пройти кабели поменять - до 2 лет работы", - рассказал глава компании.
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Василь ЛацаничБилайнВымпелКомМосковский метрополитенОбщество
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