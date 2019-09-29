"Вымпелком" обещал обеспечить покрытие LTE на всех линиях метро Москвы

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в 2021 году завершит покрытие сетями LTE всех линий московского метрополитена, заявил журналистам гендиректор компании Василь Лацанич.

"Билайн" - это единственный оператор, у которого этот кабель исторически там (в метро - ред.) есть, мы обязаны его апгрейдить. Замена на более современный кабель, который будет обеспечивать LTE, фактически начинается в проекте в этом году. Физически - в следующем году. Будет закончена в течение 2020-2021 годов по приоритезации", - сказал Лацанич.