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РИА Новости

Судебные власти Иордании заявили о прекращении забастовки учителей в стране

12:25 29.09.2019
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© РИА НовостиГород Амман, столица Иордании
Город Амман, столица Иордании
© РИА Новости
Город Амман, столица Иордании. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Административный суд Иордании заявил о решении остановить открытую забастовку учителей в королевстве, сообщает государственное агентство Иордании "Петра".
Подробностей об условиях прекращения забастовки агентство не приводит.
В начале сентября в крупных городах королевства, включая Амман, прошли массовые демонстрации учителей государственных образовательных учреждений с требованием увеличить зарплаты на 50%. При локальных столкновениях с сотрудниками правопорядка пострадали четыре полицейских и один митингующий. В воскресенье профсоюз преподавателей объявил о начале открытой забастовки, пока не будет удовлетворено их основное требование.
Иорданский депутат, глава комиссии по образованию в парламенте Ибрагим Баддур в свою очередь рассказал РИА Новости, что выполнение требований может обрушить госбюджет и вывести других сотрудников госучреждений на улицы.
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