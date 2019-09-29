Судебные власти Иордании заявили о прекращении забастовки учителей в стране

БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Административный суд Иордании заявил о решении остановить открытую забастовку учителей в королевстве, сообщает государственное агентство Иордании "Петра".
Подробностей об условиях прекращения забастовки агентство не приводит.
В начале сентября в крупных городах королевства, включая Амман, прошли массовые демонстрации учителей государственных образовательных учреждений с требованием увеличить зарплаты на 50%. При локальных столкновениях с сотрудниками правопорядка пострадали четыре полицейских и один митингующий. В воскресенье профсоюз преподавателей объявил о начале открытой забастовки, пока не будет удовлетворено их основное требование.
Иорданский депутат, глава комиссии по образованию в парламенте Ибрагим Баддур в свою очередь рассказал РИА Новости, что выполнение требований может обрушить госбюджет и вывести других сотрудников госучреждений на улицы.