В ЕАО ликвидировали горение трех железнодорожных вагонов со шпалами

Ранее спасатели сообщили, что вагоны с углем загорелись в движущемся грузовом составе в ЕАО. Состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. Вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик, движение поездов не нарушено.