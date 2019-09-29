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РИА Новости

В ЕАО ликвидировали горение трех железнодорожных вагонов со шпалами

12:22 29.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра
Работа пожарно - спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно - спасательного центра. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в трех железнодорожных вагонах со шпалами в ЕАО, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее спасатели сообщили, что вагоны с углем загорелись в движущемся грузовом составе в ЕАО. Состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. Вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик, движение поездов не нарушено.
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"В отцепленных и отбуксированных вагонах ликвидировано открытое горение, проводится проливка. На месте происшествия выяснилось, что горели железнодорожные шпалы, транспортируемые со станции Ургал на станцию Хабаровск", - говорится в сообщении.
Движение поездов не прекращалось.
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