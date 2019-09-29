Педерсен надеется на сотрудничество стран астанинской тройки и малой группы

ООН, 29 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется, что страны астанинского формата (Россия, Турция, Иран) и малой группы по Сирии (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США) будут теснее сотрудничать.

"Я надеюсь, что мы сможем увидеть более тесное сотрудничество между астанинским форматом и малой группой", - сказал Педерсен в интервью РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.