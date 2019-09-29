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РИА Новости

Педерсен надеется на сотрудничество стран астанинской тройки и малой группы

12:22 29.09.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
© Sputnik / Владислав Воднев
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется, что страны астанинского формата (Россия, Турция, Иран) и малой группы по Сирии (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США) будут теснее сотрудничать.
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"Я надеюсь, что мы сможем увидеть более тесное сотрудничество между астанинским форматом и малой группой", - сказал Педерсен в интервью РИА Новости.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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