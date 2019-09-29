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РИА Новости

Педерсен сообщил о консенсусе по конституционному комитету Сирии

12:19 29.09.2019
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
ООН, 29 сен – РИА Новости. Созданный конституционный комитет Сирии поддержан всеми членами СБ ООН, астанинской тройкой (Россия, Турция, Иран) и малой группой по Сирии (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США), заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
Площадь Мерджи в Дамаске
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В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии. По словам спецпредставителя, комитет должен заработать до конца октября.
"В том, что касается конституционного комитета, у нас международный консенсус. Его поддерживают все члены СБ ООН, партнеры по Астане и по малой группе. Когда я проводил двусторонние встречи на этой неделе (на полях недели ГА ООН в Нью-Йорке – ред.) с участниками Астаны и членами малой группы по Сирии, все они четко дали понять, что поддерживают запуск конституционного комитета", - сказал Педерсен.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
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