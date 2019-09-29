Педерсен сообщил о консенсусе по конституционному комитету Сирии

СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017

© AP Photo / United Nations/Kim Haughton СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017

ООН, 29 сен – РИА Новости. Созданный конституционный комитет Сирии поддержан всеми членами СБ ООН, астанинской тройкой (Россия, Турция, Иран) и малой группой по Сирии (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США), заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.

В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии. По словам спецпредставителя, комитет должен заработать до конца октября.

"В том, что касается конституционного комитета, у нас международный консенсус. Его поддерживают все члены СБ ООН, партнеры по Астане и по малой группе. Когда я проводил двусторонние встречи на этой неделе (на полях недели ГА ООН в Нью-Йорке – ред.) с участниками Астаны и членами малой группы по Сирии, все они четко дали понять, что поддерживают запуск конституционного комитета", - сказал Педерсен.