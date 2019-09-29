В столкновениях с полицией в Афганистане пострадали шесть человек

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Шесть человек получили огнестрельные ранения в столкновениях с полицией в афганской провинции Газни во время протеста из-за авиаудара вооруженных сил страны, при котором погибли нескольких мирных жителей, передает телеканал 1TV.
Местные жители сообщили каналу, что в субботу по деревне Дех Хаджи в уезде Хваджа Омари (Khwaja Omari) в этой провинции был произведен авиаудар, в результате чего погибло шестеро, еще трое человек пострадали.
Уже в воскресенье местные жители собрались на акцию протеста и отправились в столицу провинции – город Газни. Полицейские остановили жителей в одном из районов города, когда они собрались близ администрации губернатора провинции. Однако вскоре манифестация переросла в беспорядки, начались столкновения, и полиция открыла огонь.
При этом губернатор провинции Вахидулла Калимзай встретился с протестующими и подтвердил, что при авиаударе вооруженных сил Афганистана были жертвы среди мирных жителей. Однако, по его словам, целью этой операции были боевики радикального движения "Талибан".
В Афганистане в субботу состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".