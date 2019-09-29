На встречу конституционного комитета Сирии пока никого не пригласили

"Мы пока никого не приглашали. Об этом мне еще предстоит поговорить с правительством и оппозицией. А затем мне надо будет обсудить это с партнерами по Астане (Россия, Турция, Иран - ред.), а также с членами так называемой малой группы (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США - ред.)", - сказал Педерсен.