На встречу конституционного комитета Сирии пока никого не пригласили

ООН, 29 сен – РИА Новости. Первая встреча конституционного комитета Сирии может пройти в присутствии международных представителей, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.
"Мы пока никого не приглашали. Об этом мне еще предстоит поговорить с правительством и оппозицией. А затем мне надо будет обсудить это с партнерами по Астане (Россия, Турция, Иран - ред.), а также с членами так называемой малой группы (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США - ред.)", - сказал Педерсен.
"Возможно, у нас будет какое-то международное присутствие перед или уже на первой встрече, но, может, и не будет. Я пока не знаю", - добавил Педерсен.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.