Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T12:18Z
https://ria.ru/20190929/1559249556.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154965/10/1549651087_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_d6c556f7200337545e21cf4f13cf45aa.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

На встречу конституционного комитета Сирии пока никого не пригласили

12:18 29.09.2019
141
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 29 сен – РИА Новости. Первая встреча конституционного комитета Сирии может пройти в присутствии международных представителей, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен
12:16Война в Сирии
Присутствие пяти армий в Сирии угрожает ее суверенитету, заявил Педерсен
"Мы пока никого не приглашали. Об этом мне еще предстоит поговорить с правительством и оппозицией. А затем мне надо будет обсудить это с партнерами по Астане (Россия, Турция, Иран - ред.), а также с членами так называемой малой группы (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США - ред.)", - сказал Педерсен.
"Возможно, у нас будет какое-то международное присутствие перед или уже на первой встрече, но, может, и не будет. Я пока не знаю", - добавил Педерсен.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
000000
Обсудить 0
Война в СирииГейр ПедерсенАнтониу ГутеррешСовет Безопасности ООНСирияООНВ мире
Рекомендуем
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен
Присутствие пяти армий в Сирии угрожает ее суверенитету, заявил Педерсен
РИА
Новости
Норвежский дипломат Гейр Педерсен
Педерсен скоро встретится с руководителями конституционного комитета Сирии
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Роль посредника в конституционном комитете Сирии будет выполнять только ООН
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен скоро сообщит, кто возглавит конституционный комитет Сирии
Лента
новостей
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Педерсен надеется на сотрудничество стран астанинской тройки и малой группы
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
Педерсен сообщил о консенсусе по конституционному комитету Сирии
Норвежский дипломат Гейр Педерсен
Педерсен: в конституционном комитете Сирии не будет стран-наблюдателей
Полиция в Афганистане
В столкновениях с полицией в Афганистане пострадали шесть человек
Йемен
Хуситов обвинили в использовании гражданских объектов при запуске ракеты
Израильская армия
Армия Израиля задержала 27 членов Народного фронта освобождения Палестины
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
США должны компенсировать ущерб от санкций против Ирана, заявили в Тегеране
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
В Чехии назвали возможные сроки запуска нового блока АЭС "Дукованы"
Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения
В ДНР заявили, что сбили ударный БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
Лента новостейМолния