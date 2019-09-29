Роль посредника в конституционном комитете Сирии будет выполнять только ООН

ООН, 29 сен – РИА Новости. Роль посредника в конституционном комитете Сирии будет принадлежать только ООН и больше никому, завил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.

В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.

"В правилах процедуры мы договорились с правительством и оппозицией о том, что ООН должна играть роль посредника. Так что мы будем содействовать процессу. Больше никто эту обязанность выполнять не будет", - сказал Педерсен, отвечая на вопрос о том, кто будет основным посредником в работе конституционного комитета.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.