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РИА Новости
Война в Сирии

Роль посредника в конституционном комитете Сирии будет выполнять только ООН

12:15 29.09.2019 (обновлено: 12:19 29.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 29 сен – РИА Новости. Роль посредника в конституционном комитете Сирии будет принадлежать только ООН и больше никому, завил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.
"В правилах процедуры мы договорились с правительством и оппозицией о том, что ООН должна играть роль посредника. Так что мы будем содействовать процессу. Больше никто эту обязанность выполнять не будет", - сказал Педерсен, отвечая на вопрос о том, кто будет основным посредником в работе конституционного комитета.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
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* Террористическая организация, запрещена в России
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