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РИА Новости

Педерсен: в конституционном комитете Сирии не будет стран-наблюдателей

12:12 29.09.2019
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CC BY 2.0 / International Peace Institute / Geir O. Pedersen, Permanent Representative of Norway to the UNНорвежский дипломат Гейр Педерсен
Норвежский дипломат Гейр Педерсен
CC BY 2.0 / International Peace Institute / Geir O. Pedersen, Permanent Representative of Norway to the UN
ООН, 29 сен – РИА Новости. В конституционном комитете Сирии не будет стран-наблюдателей, но он будет пользоваться международной поддержкой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
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В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.
"Думаю, в комитете не будет государств-наблюдателей, потому что это касается самих сирийцев и того, что они должны разработать конституцию, которая будет отвечать чаяниям сирийского народа. Так что в ходе этого периода там не предполагается участия стран-наблюдателей", - сказал Педерсен.
"Тем не менее важно что у нас, конечно же, будет международная поддержка работы комитета. Есть разные пути реализации этого. Я сейчас обсуждаю это с правительством и оппозицией", - отметил спецпредставитель. Он добавил, что обсуждает этот вопрос также с коллегами по астанинскому формату по Сирии.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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