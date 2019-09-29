Педерсен: в конституционном комитете Сирии не будет стран-наблюдателей

ООН, 29 сен – РИА Новости. В конституционном комитете Сирии не будет стран-наблюдателей, но он будет пользоваться международной поддержкой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.

В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.

"Думаю, в комитете не будет государств-наблюдателей, потому что это касается самих сирийцев и того, что они должны разработать конституцию, которая будет отвечать чаяниям сирийского народа. Так что в ходе этого периода там не предполагается участия стран-наблюдателей", - сказал Педерсен.

"Тем не менее важно что у нас, конечно же, будет международная поддержка работы комитета. Есть разные пути реализации этого. Я сейчас обсуждаю это с правительством и оппозицией", - отметил спецпредставитель. Он добавил, что обсуждает этот вопрос также с коллегами по астанинскому формату по Сирии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.