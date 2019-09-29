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РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен скоро сообщит, кто возглавит конституционный комитет Сирии

12:11 29.09.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен . Архивное фото
ООН, 29 сен – РИА Новости. Согласование кандидатур двух сопредседателей конституционного комитета Сирии находится в финальной стадии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
Отвечая на вопрос о том, назовет ли он имена сопредседателя от правительства и его коллеги от оппозиции, Педерсен сказал: "Да, назову. Не уверен, могу ли я сделать это в понедельник, но очень скоро сообщу".
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В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.
Говоря о том, утверждены ли уже сопредседатели, спецпредставитель заявил: "Я слышал разные имена, так что думаю, мы находимся в процессе завершения".
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
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