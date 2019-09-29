Педерсен скоро сообщит, кто возглавит конституционный комитет Сирии

ООН, 29 сен – РИА Новости. Согласование кандидатур двух сопредседателей конституционного комитета Сирии находится в финальной стадии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.

Отвечая на вопрос о том, назовет ли он имена сопредседателя от правительства и его коллеги от оппозиции, Педерсен сказал: "Да, назову. Не уверен, могу ли я сделать это в понедельник, но очень скоро сообщу".

В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.

Говоря о том, утверждены ли уже сопредседатели, спецпредставитель заявил: "Я слышал разные имена, так что думаю, мы находимся в процессе завершения".