Педерсен скоро сообщит, кто возглавит конституционный комитет Сирии

ООН, 29 сен – РИА Новости. Согласование кандидатур двух сопредседателей конституционного комитета Сирии находится в финальной стадии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
Отвечая на вопрос о том, назовет ли он имена сопредседателя от правительства и его коллеги от оппозиции, Педерсен сказал: "Да, назову. Не уверен, могу ли я сделать это в понедельник, но очень скоро сообщу".
В понедельник на заседании СБ ООН, как ожидается, Педерсен сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.
Говоря о том, утверждены ли уже сопредседатели, спецпредставитель заявил: "Я слышал разные имена, так что думаю, мы находимся в процессе завершения".
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.