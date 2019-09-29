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РИА Новости

Глава "Вымпелкома" считает возможным сокращение салонов операторов на 25%

12:08 29.09.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинВасиль Лацанич
Василь Лацанич
© РИА Новости / Александр Натрускин
Василь Лацанич. Архивное фото
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Гендиректор "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Василь Лацанич считает целесообразным сокращение числа салонов розничных сетей сотовых операторов на 25%, что позволит повысить эффективность их работы.
"Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное. Но зато с повышением эффективности", - сказал Лацанич журналистам.
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"Считаю, что это будет позитивным изменением на рынке, потому что очень большое давление неэффективной розницы сейчас на рынке", - добавил он.
По его словам, "Билайн" за полгода уже сократил свою розницу на 10% и готов продолжать сокращение.
"Мы с удовольствием продолжим свои действия по сокращению розницы. Сокращать будем по рынку. Если будут сокращаться конкуренты и давление будет меньше, мы будем сокращаться. И мы очень ждем, чтобы наша инициатива была поддержана какими-то действиями наших конкурентов", - сказал глава "Вымпелкома".
Розничная сеть "Билайн" на конец второго квартала 2019 года насчитывала около 3 тысяч салонов. Крупнейшей операторской розницей владеет МТС - на конец второго квартала она насчитывала 5,88 тысячи салонов. Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова в конце августа говорила, что компания до конца 2019 года планирует оптимизировать свою розничную сеть, закрыв 300 салонов продаж.
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