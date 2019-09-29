Глава "Вымпелкома" считает возможным сокращение салонов операторов на 25%

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Гендиректор "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Василь Лацанич считает целесообразным сокращение числа салонов розничных сетей сотовых операторов на 25%, что позволит повысить эффективность их работы.

"Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное. Но зато с повышением эффективности", - сказал Лацанич журналистам.

"Считаю, что это будет позитивным изменением на рынке, потому что очень большое давление неэффективной розницы сейчас на рынке", - добавил он.

По его словам, "Билайн" за полгода уже сократил свою розницу на 10% и готов продолжать сокращение.

"Мы с удовольствием продолжим свои действия по сокращению розницы. Сокращать будем по рынку. Если будут сокращаться конкуренты и давление будет меньше, мы будем сокращаться. И мы очень ждем, чтобы наша инициатива была поддержана какими-то действиями наших конкурентов", - сказал глава "Вымпелкома".