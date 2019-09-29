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РИА Новости

На Украине требуют опубликовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным

12:04 29.09.2019 (обновлено: 14:32 29.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского призвали опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с Владимиром Путиным, соответствующие петиции опубликованы на сайте украинского президента.
"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом, и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т. д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", — говорится в тексте одной из петиций.
Петиция была создана 28 сентября, на данный момент ее подписали 56 человек. Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.
Кроме того, 28 сентября на сайте президента была зарегистрирована еще одна подобная петиция, на данный момент ее подписали 17 человек.
"Народ Украины требует от вас выложить стенограмму ваших переговоров с Путиным", — говорится в тексте второй петиции.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
01:35РИА Новости
Трамп заявил, что слова Зеленского должны покончить с "охотой на ведьм"
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести проверку обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да... Совсем у "народа" крыша поехала... А ведь ещё и зима не настала... ))
29 сентября, 12:11
Владимир Белогорский
31230002
Попал Зеля, как кур в ощип.
29 сентября, 12:08
vvab6
4091004
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