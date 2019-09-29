Педерсен скоро встретится с руководителями конституционного комитета Сирии

ООН, 29 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен сообщил в интервью РИА Новости, что проведет встречу с сопредседателями конституционного комитета Сирии – от правительства и от оппозиции - и обсудит с ними дальнейшую работу органа.

По его словам, повестку первой встречи конституционного комитета предстоит определить самим сирийцам.

"У меня будут встречи с двумя сопредседателями. Один сопредседатель будет от правительства, второй - от оппозиции", - сказал Педерсен.

По его словам, встречи пройду скоро.

Спецпредставитель отметил, что договорился с главой МИД САР Валидом Муаллемом и главой оппозиции Насром Харири о том, что они обсудят сначала с сопредседателем от правительства, затем председателем от оппозиции, как действовать дальше.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы первая встреча конституционного комитета подала хороший пример для последующих встреч", - отметил Педерсен.