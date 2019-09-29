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РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен скоро встретится с руководителями конституционного комитета Сирии

12:02 29.09.2019 (обновлено: 12:12 29.09.2019)
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© AFP 2019 / Joseph BarrakНорвежский дипломат Гейр Педерсен
Норвежский дипломат Гейр Педерсен
© AFP 2019 / Joseph Barrak
ООН, 29 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен сообщил в интервью РИА Новости, что проведет встречу с сопредседателями конституционного комитета Сирии – от правительства и от оппозиции - и обсудит с ними дальнейшую работу органа.
По его словам, повестку первой встречи конституционного комитета предстоит определить самим сирийцам.
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"У меня будут встречи с двумя сопредседателями. Один сопредседатель будет от правительства, второй - от оппозиции", - сказал Педерсен.
По его словам, встречи пройду скоро.
Спецпредставитель отметил, что договорился с главой МИД САР Валидом Муаллемом и главой оппозиции Насром Харири о том, что они обсудят сначала с сопредседателем от правительства, затем председателем от оппозиции, как действовать дальше.
"Конечно, мы бы хотели, чтобы первая встреча конституционного комитета подала хороший пример для последующих встреч", - отметил Педерсен.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил ранее об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
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