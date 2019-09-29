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РИА Новости
Культура

Крис Эванс заявил о желании сыграть в новом фильме о "Звездных войнах"

12:25 29.09.2019
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Крис Эванс
Американский актер Крис Эванс
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Крис Эванс хотел бы сняться в предстоящем фильме по "Звездным войнам", продюсером которого станет глава Marvel Studios Кевин Файги, сообщает Independent.
В твиттере издания Collider, анонсировавшем новый проект, актер, сыгравший Капитана Америку, ответил на вопрос: "Кого из актеров вселенной Marvel вы бы хотели видеть в фильме о "Звездных войнах"? коротким комментарием: "Себя".
Ранее стало известно, что Файги, который всегда был большим фанатом франшизы, примет участие в работе над продолжением вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Как сообщил The Hollywood Reporter, глава Marvel Studios хочет задействовать в новой картине одного "известного актера" на "определенную роль", и фанаты уже начали высказывать предположения, кого он может иметь в виду.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКрис ЭвансLucasfilm
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