Крис Эванс заявил о желании сыграть в новом фильме о "Звездных войнах"

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Крис Эванс хотел бы сняться в предстоящем фильме по "Звездным войнам", продюсером которого станет глава Marvel Studios Кевин Файги, сообщает Independent.
В твиттере издания Collider, анонсировавшем новый проект, актер, сыгравший Капитана Америку, ответил на вопрос: "Кого из актеров вселенной Marvel вы бы хотели видеть в фильме о "Звездных войнах"? коротким комментарием: "Себя".
Ранее стало известно, что Файги, который всегда был большим фанатом франшизы, примет участие в работе над продолжением вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Как сообщил The Hollywood Reporter, глава Marvel Studios хочет задействовать в новой картине одного "известного актера" на "определенную роль", и фанаты уже начали высказывать предположения, кого он может иметь в виду.
26 сентября, 14:55КультураГлава Marvel Кевин Файги снимет продолжение "Звездных войн"