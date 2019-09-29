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РИА Новости

Армия Израиля задержала 27 членов Народного фронта освобождения Палестины

11:57 29.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
Израильская армия
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильская армия. Архивное фото
ГАЗА, 29 сен - РИА Новости. Израильская армия провела массовую кампанию по задержанию активистов Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) на Западном берегу, задержано 27 человек, заявил РИА Новости член ЦК Народного фронта Хани аль-Тауабта.
Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные задержали подозреваемых в совершении взрыва, прогремевшего в августе в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан и унесшего жизнь израильтянки.
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"Израильская оккупационная армия проводила ночью (с субботы на воскресенье - ред.) и на рассвете массовую кампанию по задержанию активистов Народного фронта на Западном берегу реки Иордан", - заявил аль-Тауабта.
Он добавил, что израильская армия задержала 27 активистов, среди которых 5 лидеров НФОП на Западном берегу.
Отмечается, что в этой связи израильские власти полностью закрыли Западный берег и сектор Газа по случаю еврейских праздников.
Взрыв произошел в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан 23 августа. Его жертвой стала израильтянка Рина Шнерб, ее отец и брат получили ранения. В конце августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что новый район в еврейском поселении будет назван в честь убитой девушки.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
00:19РИА Новости
Задержаны подозреваемые в совершении взрыва на Западном берегу Иордана
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