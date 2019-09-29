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РИА Новости
Культура

Варшавер рассказал о работе над последним спектаклем Марка Захарова

11:46 29.09.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовСбор труппы "Ленкома" в преддверии нового сезона
Сбор труппы Ленкома в преддверии нового сезона
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Работа над последним спектаклем Марка Захарова "Капкан" будет завершена, заявил директор театра "Ленком" Марк Варшавер в эфире телеканала "Россия-1".
"Премьера может не состояться 2-3 декабря, хотя мы начали уже даже продавать билеты <...> Марк Анатольевич еще несколько дней назад, мы с ним общались, рвался в театр, хотел репетировать. Он очень любил жизнь, и врачи даже говорили, как он борется за жизнь, как он хочет скорее прийти в театр и продолжить репетиционный процесс. Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове", - рассказал Варшавер.
"Мы обязательно будем делать все то, что он нас просил. И <…> спектакль, который он начал ставить, мы обязательно поставим в его честь, чтобы его вспоминать еще много-много лет", - добавил директор театра.
Великий режиссер и руководитель "Ленкома" Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Похороны пройдут 1 октября на Новодевичьем кладбище.
Марк Захаров
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КультураТеатрНовости культурыМарк ВаршаверЛенкомМарк Захаров
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