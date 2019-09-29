Варшавер рассказал о работе над последним спектаклем Марка Захарова

"Премьера может не состояться 2-3 декабря, хотя мы начали уже даже продавать билеты <...> Марк Анатольевич еще несколько дней назад, мы с ним общались, рвался в театр, хотел репетировать. Он очень любил жизнь, и врачи даже говорили, как он борется за жизнь, как он хочет скорее прийти в театр и продолжить репетиционный процесс. Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове", - рассказал Варшавер.