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РИА Новости

В ДНР заявили, что часть Горловки осталась без света из-за обстрелов

11:23 29.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Часть подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки осталась без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, утром в воскресенье ВСУ обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки. "Была повреждена трансформаторная подстанция. На данный момент населенный пункт частично обесточен", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
В ведомстве отметили, что огонь по поселку велся из минометов калибром 120 миллиметров.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
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