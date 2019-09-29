В ДНР заявили, что часть Горловки осталась без света из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Часть подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки осталась без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, утром в воскресенье ВСУ обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки. "Была повреждена трансформаторная подстанция. На данный момент населенный пункт частично обесточен", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
В ведомстве отметили, что огонь по поселку велся из минометов калибром 120 миллиметров.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.