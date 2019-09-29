В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы

Женщину доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Позже у нее диагностировали системную красную волчанку: болезнь протекала очень тяжело и имела высокую степень активности

"В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит. Кроме того, перечень диагнозов дополняли миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения", — рассказали в пресс-службе.

Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, однако она все еще находится под наблюдением специалистов и проходит курс лечения.