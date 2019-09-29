В Джиде застрелили генерала королевской охраны Саудовской Аравии

БЕЙРУТ, 29 сен — РИА Новости. Бригадный генерал королевской охраны КСА Абдель Азиз Фахем застрелен в ходе перестрелки во время ссоры в Джиде. Два мирных жителя и пятеро сотрудников безопасности получили ранения, сообщает государственное агентство SPA со ссылкой на МВД королевства.

"Погиб бригадный генерал Абдель Азиз Фахем. Огонь открыл его друг. Ранения получили пять сотрудников безопасности. Генерал Абдель Азиз Фахем находился в гостях у своего друга Турки бен Абдель Азиза", — пишет агентство.

Согласно заявлению МВД, перестрелку начал в доме общий знакомый вышеупомянутых лиц — Мамдух бен Машааль. После разговора на повышенных тонах между генералом и Мамдухом последний вышел из дома и вернулся с оружием в сумке, из которого открыл огонь. В результате ранения также получил хозяин дома Турки и работавший у него гражданин Филиппин.

"После прибытия сотрудников безопасности стрелявший отказался сдаться и продолжил вести огонь. В результате стрелок был убит сотрудниками безопасности", — уточняется в коммюнике МВД королевства.