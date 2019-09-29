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РИА Новости

Медведев подчеркнул роль машиностроительной отрасли в экономике России

10:49 29.09.2019
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© РИА Новости / Александр АстафьевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником и отметил, что эта отрасль - одна из важнейших в экономике России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем машиностроителя. Ваша отрасль – одна из важнейших в экономике нашей страны", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что без машиностроительной отрасли были невозможны освоение Арктики и месторождений полезных ископаемых, запуск космических кораблей, а также укрепление обороноспособности государства. Он добавил, что от этой отрасли зависит развитие промышленности и сельского хозяйства, реализация национальных проектов.
Премьер-министр заметил, что задействованные в машиностроении инженеры, конструкторы и рабочие вносят огромный вклад в технологическую модернизацию страны, активно применяя инновационные идеи на производстве.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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"Благодаря этому продукция ваших предприятий отличается высоким качеством, она широко востребована как в России, так и за рубежом", - сказал он.
Медведев отметил, что необходимо повышать эффективность отрасли, внедрять в нее перспективные разработки и привлекать инвестиции, а также уделять серьезное внимание подготовке кадров.
Особую благодарность премьер выразил ветеранам отрасли. "Пусть ваши знания, преданность делу и умение работать в непростых условиях послужат примером для молодых машиностроителей", - заключил Медведев.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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