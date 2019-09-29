Медведев подчеркнул роль машиностроительной отрасли в экономике России

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником и отметил, что эта отрасль - одна из важнейших в экономике России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем машиностроителя. Ваша отрасль – одна из важнейших в экономике нашей страны", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что без машиностроительной отрасли были невозможны освоение Арктики и месторождений полезных ископаемых, запуск космических кораблей, а также укрепление обороноспособности государства. Он добавил, что от этой отрасли зависит развитие промышленности и сельского хозяйства, реализация национальных проектов.

Премьер-министр заметил, что задействованные в машиностроении инженеры, конструкторы и рабочие вносят огромный вклад в технологическую модернизацию страны, активно применяя инновационные идеи на производстве.

"Благодаря этому продукция ваших предприятий отличается высоким качеством, она широко востребована как в России, так и за рубежом", - сказал он.

Медведев отметил, что необходимо повышать эффективность отрасли, внедрять в нее перспективные разработки и привлекать инвестиции, а также уделять серьезное внимание подготовке кадров.