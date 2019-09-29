Россия за сутки зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – 13, Алеппо – 10, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – шесть, Хама – шесть, Алеппо – пять", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.