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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии

10:39 29.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военнослужащие
Сирийские военнослужащие
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – 13, Алеппо – 10, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – шесть, Хама – шесть, Алеппо – пять", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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