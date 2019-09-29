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РИА Новости

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

10:26 29.09.2019 (обновлено: 11:38 29.09.2019)
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© аккаунт Duan Dang в TwitterUSS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
© аккаунт Duan Dang в Twitter
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
Пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР Рен Гоцян, комментируя эти кадры, отметил, что авианосец был направлен Вашингтоном для демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря.
"Китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи и твердо защищать национальный суверенитет и безопасность", — подчеркнул Гоцян.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве "свободного судоходства" в регионе.
Авианосец ВМС США Harry Truman
Вчера, 21:41РИА Новости
Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США
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Обсудить 128
Южно-Китайское мореКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
А с ним и делать ничего не надо....один снаряд во взлетную полосу и авианосец становится корытом.
29 сентября, 10:49
Константин Чистов
328910105127
Ловушка - громко сказано. Ничего они с авианосцем не сделают.
29 сентября, 10:41
Erkin Chokiev
206194600144
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