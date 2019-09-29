Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T10:23Z
https://ria.ru/20190929/1559248112.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155914/95/1559149588_0:150:2000:1275_1036x0_80_0_0_ffe4aee1448c7f3eda763941d37236da.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись свыше 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

10:23 29.09.2019
396
© AP PhotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 239 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 403 человека (женщин – 121, детей – 205), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 836 человек (женщин – 251, детей – 426)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдано 1 250 продовольственных наборов общим весом 6,19 тонн: в Маррат (провинция Дэйр-Эз-Зор) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонн, в Айн-Эль-Кадиб (провинция Тартус) выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонн.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск) 2,9 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
Пригород Дамаска Дума
Вчера, 18:24Война в Сирии
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
310000
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Сирийские военнослужащие
Россия за сутки зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии
РИА
Новости
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР заявили о 16 нарушениях перемирия в Донбассе украинскими силовиками
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Роль посредника в конституционном комитете Сирии будет выполнять только ООН
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Лента
новостей
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
На встречу конституционного комитета Сирии пока никого не пригласили
Израильская армия
Армия Израиля задержала 27 членов Народного фронта освобождения Палестины
Полиция в Афганистане
В столкновениях с полицией в Афганистане пострадали шесть человек
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
В Японии отменили несколько десятков авиарейсов из-за приближения тайфуна
Город Амман, столица Иордании
Судебные власти Иордании заявили о прекращении забастовки учителей в стране
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
ДНР обвинила ВСУ в размещении вооружения во дворах частных домов
Йемен
Хуситов обвинили в использовании гражданских объектов при запуске ракеты
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белух в "китовой тюрьме" отучают от контакта с человеком, сообщили ученые
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
Лента новостейМолния